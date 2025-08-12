Mercato Milan, doccia gelata per Tare? L’ultima indiscrezione su Hojlund cambia i piani dei rossoneri. Cosa succede

Mercato Milan, Rasmus Hojlund al momento non pare intenzionato a lasciare il Manchester United: Tare cambia obiettivo?

Rasmus Hojlund rimane irremovibile. Il centravanti danese ha ribadito la sua ferma intenzione di restare al Manchester United, chiudendo di fatto ogni porta a un possibile trasferimento al calciomercato Milan. Nonostante i tentativi dello United di creare incertezza sul futuro del giocatore, facendo trapelare voci su una presunta riflessione in corso da parte di Hojlund, la realtà dei fatti è ben diversa.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, neppure nella giornata di ieri sono giunti segnali concreti di un cambio di orientamento da parte dell’attaccante. Questa situazione pone fine, almeno per il momento, alle speculazioni che vedevano il Milan fortemente interessato a portare il giovane talento a San Siro. La dirigenza rossonera, con il nuovo DS Igli Tare e il neo-allenatore Massimiliano Allegri alla guida, dovrà ora rivolgere la sua attenzione ad altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo.

La strategia dello United, evidentemente mirata a saggiare il terreno o forse a spingere il Milan a un’offerta più consistente, non ha sortito l’effetto desiderato. La posizione di Hojlund è apparsa chiara e definita fin dall’inizio: il suo futuro è e rimane a Manchester, dove intende proseguire la sua crescita professionale e consolidare il suo ruolo all’interno dei Red Devils. Questo atteggiamento risoluto del giocatore è un chiaro segnale della sua dedizione al progetto Manchester United.

Per il Milan, l’impossibilità di raggiungere Hojlund rappresenta un duro colpo, considerando che l’attaccante danese era considerato uno dei profili ideali per le esigenze tattiche di Massimiliano Allegri. La ricerca di un nuovo attaccante, che possa garantire gol e profondità, diventa ora una priorità assoluta per Igli Tare e il suo staff. Il mercato estivo è ancora lungo, ma la necessità di agire con rapidità e precisione è evidente, soprattutto in vista dell’inizio della prossima stagione.

Il Milan dovrà ora esplorare alternative valide sul mercato internazionale. Le opzioni non mancano, ma trovare un profilo con le caratteristiche tecniche e la prospettiva di crescita di Hojlund non sarà semplice. La pressione è alta, e i tifosi rossoneri attendono con ansia di vedere quali saranno le prossime mosse della società per rafforzare la squadra e renderla competitiva su tutti i fronti. L’obiettivo rimane quello di costruire una rosa forte e profonda, in grado di lottare per i vertici in Serie A e in Europa. La gestione Tare-Allegri è chiamata a dare le prime risposte concrete in questo calciomercato così strategico.