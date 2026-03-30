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Mercato Milan, Guerreiro lascia il Bayern Monaco a zero a fine stagione: suggestione a tinte rossonere?

Published

36 minuti ago

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Mercato Milan, Guerreiro ha deciso di lasciare il Bayern Monaco a parametro zero: suggestione per il Diavolo?

L’avventura di Raphaël Guerreiro con la maglia del Bayern Monaco è giunta ai titoli di coda. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il laterale portoghese lascerà il club bavarese al termine della stagione a parametro zero.

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Dopo tre stagioni e 89 presenze in Germania, il versatile classe ’93 è ora pronto a valutare nuove proposte per l’ultima fase della sua carriera ad alti livelli.

Mercato Milan, suggestione Guerreiro a zero?

La notizia dello svincolo ha immediatamente attivato i radar delle big di Serie A. Guerreiro è stato accostato con insistenza al Milan per giugno, con la dirigenza rossonera che vede in lui l’alternativa ideale di esperienza internazionale (e a costo zero) per la fascia sinistra o il centrocampo.

Tuttavia, il Diavolo dovrà vedersela con la Juventus, da tempo sulle tracce del portoghese, e con l’interesse del Benfica, club del cuore del giocatore che sogna un ritorno in patria.

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