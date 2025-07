Mercato Milan, conferme su Bennacer! Due le opzioni per il futuro e destino praticamente segnato

Mercato Milan, arrivano conferme sul futuro di Ismael Bennacer: Al Ittihad e Marsiglia le due opzioni aperte per l’algerino

Le voci di mercato si fanno sempre più insistenti intorno a Ismaël Bennacer, il talentuoso centrocampista del Milan. Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, l’Al-Ittihad dell’Arabia Saudita ha mostrato un concreto interesse per il giocatore algerino. Sebbene la trattativa non sia descritta come imminente o in fase avanzata, l’attenzione del club saudita è reale e potrebbe portare a sviluppi futuri.

L’interesse dell’Al-Ittihad per Bennacer non è una novità assoluta nel panorama calcistico. Già in passato, diverse squadre della Saudi Pro League avevano sondato il terreno per il centrocampista rossonero, attratte dalle sue qualità tecniche, dalla sua visione di gioco e dalla sua capacità di recupero palla. La possibilità che Bennacer possa approdare in Arabia Saudita resta dunque una strada percorribile per il futuro del giocatore.

Le Mosse del Milan e la Posizione di Tare e Allegri

In questo contesto di fermento di mercato, il Milan, sotto la nuova guida del Direttore Sportivo Igli Tare e dell’allenatore Massimiliano Allegri, dovrà attentamente valutare la situazione. Tare, con la sua esperienza e la sua visione strategica, sarà chiamato a gestire eventuali offerte per Bennacer, bilanciando le esigenze finanziarie del club con le ambizioni tecniche della squadra. La cessione di un giocatore del calibro di Bennacer, infatti, potrebbe generare un’importante plusvalenza, ma allo stesso tempo priverebbe la squadra di un elemento chiave del suo centrocampo.

Anche Allegri avrà un ruolo fondamentale in questa decisione. Il neo-allenatore del Milan dovrà considerare l’importanza di Bennacer nei suoi schemi tattici e valutare se il giocatore rientri pienamente nei suoi piani futuri. La sua permanenza a Milano, o una sua eventuale cessione, dipenderà molto da come si incastrerà con la filosofia di gioco che Allegri intende implementare. La solidità e la qualità di Bennacer nel cuore del centrocampo sono state spesso un punto di forza per i rossoneri, e la sua assenza, se non adeguatamente compensata, potrebbe lasciare un vuoto significativo.

Il Fattore Marsiglia: Un Ritorno di Fiamma?

Ma l’Arabia Saudita non è l’unica pista da tenere d’occhio per il futuro di Bennacer. Fabrizio Romano sottolinea che non bisogna dimenticare l’Olympique Marsiglia. Il club francese, che in passato ha già mostrato interesse per il centrocampista, potrebbe tornare alla carica. Il Marsiglia, un club di grande tradizione e con un caloroso pubblico, potrebbe rappresentare un’opzione interessante per Bennacer, magari in caso di mancato accordo con l’Al-Ittihad o se il giocatore dovesse preferire un ritorno in un campionato europeo di alto livello.

Le due strade, quella che porta all’Arabia Saudita e quella che conduce in Francia, rimangono dunque aperte. Il calciomercato Milan, Tare e Allegri monitoreranno attentamente l’evolversi della situazione, pronti a prendere la decisione migliore per il futuro del club e del giocatore. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per definire il destino di Ismaël Bennacer, un elemento il cui valore sul mercato è indiscutibile e che continua ad attirare l’attenzione di importanti club internazionali.