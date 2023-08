Colombo Monza: prosegue lo stallo in casa Milan! Cosa succede. L’attaccante rimane in attesa di conoscere il suo futuro

Il Milan valuta ancora il mercato in uscita. Se Ballo Toure è una situazione che vede ancora lavoro all’orizzonte, per Lorenzo Colombo lo scenario è molto più semplice.

Il giocane attaccante partirà, in direzione Monza, nel caso in cui arrivasse Taremi. In caso contrario, rimarrà a Milanello e sarà lui ad affiancare Giroud. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.