Mercato Milan, il chiarimento di Tare non passa inosservato: Brugge avvisato che... Ultimissime

Mercato Milan, Igli Tare, DS rossonero, ha chiarito i termini della trattativa Jashari con il Brugge: tutti i dettagli

La saga del trasferimento dell’AC Milan che coinvolge il talentuoso centrocampista Alban Jashari sembra stia raggiungendo la sua fase decisiva. Sebbene le cifre specifiche rimangano segrete, gli indizi forniti dal nuovo Direttore Sportivo del Milan, Igli Tare, suggeriscono fortemente che il club abbia presentato un’offerta finale e significativamente migliorata per la stella dell’FC Bruges. Questo sviluppo cruciale, riportato da Gazzetta.it, indica l’incrollabile impegno del Milan ad assicurarsi i servizi di Jashari, ma riconosce anche un limite fermo alla loro ricerca.

Secondo le informazioni di Gazzetta.it, l’ultima proposta dei Rossoneri sarebbe €1 milione superiore alla precedente offerta. Ciò porta l’offerta del Milan a €33,5 milioni più bonus, con il pacchetto totale che potrebbe potenzialmente superare i €35 milioni. Questo aumento sostanziale sottolinea la fiducia di Tare in Jashari come obiettivo primario di mercato ed evidenzia la determinazione del club a portarlo a San Siro. Sotto la guida del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, il calciomercato Milan è chiaramente concentrato sul rafforzamento della propria rosa con acquisizioni chiave.

Igli Tare, parlando con Gazzetta.it, ha fatto luce sulle intricate negoziazioni con l’FC Bruges. Ha caratterizzato il rapporto con il club belga come “non semplice ma comunque buono”, una valutazione diplomatica che suggerisce che le discussioni sono state impegnative ma in definitiva costruttive. Tare ha enfatizzato la prospettiva del Milan sulla valutazione di Jashari, un punto cruciale di contesa in qualsiasi trasferimento di alto profilo. È chiaro che, sebbene il desiderio di ingaggiare Jashari sia forte, il Milan è altrettanto impegnato a rispettare i propri parametri finanziari e ciò che ritiene un giusto valore di mercato per il giocatore.

Tare, che è stato un sostenitore chiave dell’acquisizione di Jashari all’interno della dirigenza del Milan, lo ha promosso come un importante obiettivo di mercato. La sua convinzione nel potenziale del giocatore ha guidato gran parte della persistente ricerca del Milan. Tuttavia, come Tare stesso ha pragmaticamente affermato, “ogni trattativa ha il suo limite naturale”. Questo sentimento serve come un chiaro segnale all’FC Bruges che, sebbene il Milan sia desideroso di concludere un accordo, c’è un punto oltre il quale non procederanno.

I prossimi giorni saranno cruciali. La palla è ora saldamente nel campo dell’FC Bruges. La loro decisione determinerà se il tanto atteso trasferimento di Alban Jashari all’AC Milan si concretizzerà, o se i Rossoneri, guidati da Tare e Allegri, saranno costretti a “voltare pagina” ed esplorare opzioni alternative per rinforzare il proprio centrocampo. La posta in gioco è alta per entrambi i club e per il giocatore, con l’esito destinato a influenzare in modo significativo la prossima stagione per l’AC Milan.