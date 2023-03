Mercato Milan, Carlos Augusto: ecco le intenzioni di Galliani. Contratto che scade nel 2024 e big italiane già pronte per lui

Il Milan è alla ricerca di un vice Theo Hernandez e ha puntato il giocatore del Monza Carlos Augusto, obiettivo di mercato di altre squadre italiane, come Juventus e Inter.

Galliani, però, ha pronta la contromossa: rinnovare il contratto in scadenza nel 2024 e tenerlo agli ordini di Palladino un altro anno. La pista rossonera, però, per lui rimane quella marginale: non vuole fare panchina al terzino francese. Lo riporta calciomercato.com.