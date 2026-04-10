Mercato Milan, si guarda in Bundesliga: occhi su un gioiellino dell’Eintracht! Valutazione alta. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il mercato Milan guarda in casa Eintracht Francoforte, Bundesliga, per provare a piazzare un colpo in attacco ricco di talento e prospettiva. Il mirino è puntato su Can Uzun, talentoso attaccante 21enne turco. Su di lui ci sono diversi top club europei, tra questi anche i rossoneri che si inseriscono prepotentemente nella corsa.

Non esclude un acquisto di esperienza

Nei conti che si stanno facendo in casa Milan, la dirigenza non esclude un eventuale doppio colpo offensivo. Considerando la probabile partenza di Fullkrug e il futuro dubbio di Nkunknu, i rossoneri potrebbero comunque piazzare due acquisti davanti: uno d’esperienza, e il nome che circola in questi giorni è quello di Robert Lewandowski; uno per il futuro, e il nome caldo delle ultime ore è quello di Can Uzun. 22 partite giocate in questa stagione, 8 gol segnati e 5 assist, per un totale di 1 gol/assist ogni 146 minuti. Si tratta di un piede destro che all’occorrenza può giocare anche da esterno sinistro.