Mercato Milan, dopo Bennacer tocca ad Adli: tutte le opzioni sul tavolo del centrocampista francese. Prestito escluso per un motivo

Mercato Milan, dopo l’addio di Ismael Bennacer toccherà alla cessione di Yacine Adli: tutte le opzioni sul tavolo del francese

In una notte che ha scosso il mondo del calcio, il calciomercato Milan ha ufficializzato una cessione che ha lasciato molti a bocca aperta: Ismael Bennacer è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Dinamo Zagabria. Una notizia che ha trovato conferma dopo settimane di speculazioni e di trattative, con il calciatore algerino che aveva respinto le offerte del Trabzonspor, club turco, dimostrando di non gradire la destinazione. La mossa del Milan, guidato dal nuovo direttore sportivo Igli Tare e dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, dimostra la chiara intenzione del club di snellire la rosa e di liberarsi degli esuberi prima della fine del mercato, che in alcune nazioni è ancora aperto.

La questione degli esuberi è stata al centro dell’attenzione anche del Corriere dello Sport, che questa mattina ha dedicato un articolo approfondito alla situazione del Milan. Il titolo del quotidiano, “Dopo Bennacer toccherà ad Adli“, non lascia spazio a interpretazioni e conferma la strategia del club rossonero. Dopo la partenza di Bennacer, l’obiettivo principale della dirigenza è ora trovare una sistemazione per il centrocampista ex Fiorentina, Yacine Adli. Il giocatore, tornato a Milano dopo che la Viola ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto nonostante una stagione considerata positiva, non rientra nei piani tecnici di Allegri e del suo staff.

La situazione di Adli è complessa: il Milan vuole cederlo a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto (in questo caso Adli dovrebbe rinnovare almeno fino al 2027), ma le trattative finora non hanno prodotto i risultati sperati. Diverse squadre, soprattutto dalla Serie A e dall’estero, si sono informate sulla situazione del giocatore, ma nessuna offerta ha soddisfatto le richieste del club rossonero. La presenza di Igli Tare, noto per la sua abilità nel concludere affari e nel valorizzare i calciatori, potrebbe essere decisiva in questi ultimi giorni di calciomercato. La sua esperienza e la sua fitta rete di contatti saranno fondamentali per trovare una soluzione che accontenti tutte le parti in causa.

La cessione di Bennacer alla Dinamo Zagabria ha liberato un importante slot a centrocampo, e la partenza di Adli permetterebbe al Milan di avere una rosa più snella e funzionale, in linea con le richieste di Allegri. Il tecnico, arrivato a Milanello per dare una svolta alla squadra, ha bisogno di un gruppo coeso e motivato, e la presenza di giocatori fuori dal progetto tecnico potrebbe creare tensioni e disarmonie. L’obiettivo della società è chiaro: concludere il mercato con la cessione di tutti gli esuberi, per poi concentrarsi unicamente sul campo e sulla stagione appena iniziata. I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Adli.