Ballo Toure Milan: questa la proposta del Werder Brema! Ultime. Il giocatore ha l’accordo, il Milan non ha fretta

Tra i giocatori in uscita dal Milan c’è anche Fode Ballo Toure. Il terzino non rientra nei progetti di Pioli, che infatti non l’ha convocato né per il Bologna né per il Torino. Il giocatore ha l’accordo con il Werder Brema, ma i rossoneri no.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il club tedesco ha proposto un prestito, sebbene non molto convinti. Ad ora, prosegue lo stallo, ma il Milan è sicuro di essere coperto in quel ruolo.