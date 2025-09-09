Connect with us

Calciomercato News

Mercato Milan, aneddoto Santiago Gimenez: il messicano ha scelto di restare a Milanello nonostante... La ricostruzione

Calciomercato News

Origi Milan, che fine ha fatto il belga? L'attaccante non cambia idea, comunicazione al club rossonero

Calciomercato News

Calciomercato Milan, retroscena Caprile! Le parole dell'agente non lasciano dubbi, clamorosa rivelazione sul portiere

Calciomercato News

Calciomercato Milan, clamorosa svolta Simic! Tare osserva interessato, duello appena cominciato per l'ex rossonero

Calciomercato News

Calciomercato Milan, Tare ci ha provato: i contatti non sono bastati. La rivelazione

Calciomercato

Mercato Milan, aneddoto Santiago Gimenez: il messicano ha scelto di restare a Milanello nonostante… La ricostruzione

Milan news 24

Published

1 ora ago

on

By

Santiago Gimenez

Mercato Milan, spunta l’aneddoto sulla permanenza di Santiago Gimenez: il messicano ha scelto di restare nonostante il sistema di gioco

Le ultime ore del calciomercato estivo hanno tenuto con il fiato sospeso i tifosi del Milan, specialmente quelli che avevano a cuore la permanenza di Santiago Gimenez. Il giovane attaccante messicano, giunto a Milano dall’Olanda, è stato infatti al centro di un vortice di notizie e trattative che lo avrebbero potuto portare lontano dalla maglia rossonera per approdare a Roma. Come rivelato dalla giornalista Alessandra Gozzini su La Gazzetta dello Sport, il club meneghino ha provato fino all’ultimo a imbastire uno scambio con la Roma che avrebbe coinvolto anche Dovbyk, attaccante giallorosso. Questo avrebbe significato per i milanisti non ritrovare più il loro beniamino, ma vedere un altro volto emergere dal tunnel degli spogliatoi.

Nonostante la pressione mediatica e le continue speculazioni, che sono state confermate pubblicamente anche dal direttore sportivo del Milan, Igli Tare, Gimenez ha dimostrato una notevole stabilità sia in campo che fuori. La sua determinazione e il suo attaccamento alla squadra sono emersi con forza, smentendo ogni possibile scenario di addio. La sua volontà è sempre stata chiara: restare al calciomercato Milan e giocarsi un posto da titolare, nonostante la concorrenza agguerrita che caratterizza un grande club come quello milanese.

Il legame tra Gimenez e il Milan è profondo e radicato. L’attaccante ha infatti scelto e voluto fortemente la destinazione rossonera già lo scorso inverno, spinto dal fatto di essere un tifoso milanista fin dall’infanzia. Un sogno che si avvera e che, arrivata l’estate, non poteva già essere pronto a finire. Questa scelta di cuore ha prevalso su ogni altra considerazione, anche se il nuovo sistema di gioco introdotto dal neo-allenatore Massimiliano Allegri non esalta appieno le sue caratteristiche tecniche. La sua dedizione e la sua resilienza sono state messe alla prova fin da subito. Nella sua ultima apparizione a Lecce, da titolare, ha mostrato sia i suoi difetti che le sue qualità. Ha commesso un errore grossolano davanti alla porta, ma ha anche segnato un gol spettacolare, seppur poi annullato per fuorigioco, che ha festeggiato con i tifosi, dimostrando il suo entusiasmo contagioso.

La permanenza di Gimenez è un segnale forte: la sua intenzione è quella di lottare per il suo posto e per il suo sogno. La sua storia di attaccamento al club è un esempio per tutti i giovani calciatori e un motivo di orgoglio per i tifosi del Milan. Il DS Tare e il mister Allegri sanno di poter contare su un giocatore determinato e legato alla maglia, un elemento fondamentale per affrontare una lunga e impegnativa stagione. La vicenda Gimenez si chiude con un lieto fine per tutti i sostenitori del Diavolo, che potranno continuare a godersi le sue giocate e i suoi gol, sperando che il suo futuro sia ancora a lungo tinto di rosso e nero.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.