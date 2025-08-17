Mercato Milan, Allegri pressa Tare: richiesta precisa sulla punta, ecco quando la vorrebbe a Milanello

Mercato Milan, Massimiliano Allegri ha fatto una richiesta precisa a Tare: vorrebbe il centravanti prima della Cremonese

Il calciomercato estivo del Milan è stato finora a dir poco effervescente, con la dirigenza rossonera che ha già messo a segno sette acquisti di peso. Ma la campagna di rafforzamento non è ancora conclusa, e l’attenzione si sta ora concentrando sull’arrivo di un nuovo centravanti di spicco che possa affiancare, e contendersi il posto con, il già presente Santiago Gimenez. L’obiettivo numero uno, su cui il nuovo direttore sportivo Igli Tare sta lavorando instancabilmente, risponde al nome di Rasmus Hojlund.

La volontà del nuovo tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, è chiara e decisa: avere a disposizione il talento danese prima dell’esordio in campionato contro la Cremonese. L’attesissima sfida è in programma sabato prossimo, alle ore 20:45, nella cornice suggestiva di San Siro, e Allegri desidera che la sua squadra sia al completo e pronta a partire con il piede giusto.

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, le trattative per Hojlund sono in una fase cruciale. Il DS Igli Tare è impegnato in un’intensa opera di mediazione per trovare un’intesa che soddisfi sia il Manchester United, attuale proprietario del cartellino del giocatore, sia il calciatore stesso. La differenza tra le richieste del club inglese e l’offerta del Milan è al momento il nodo principale da sciogliere. I “Red Devils” mirerebbero a fissare un diritto di riscatto attorno ai 50 milioni di euro, una cifra considerevole che testimonia la stima per il giovane attaccante. Il Milan, dal canto suo, punta a una formula diversa, più prudente ma comunque ambiziosa: un prestito oneroso di 5 milioni di euro con un’opzione per il riscatto fissata a 40 milioni. Questa strategia riflette la volontà del club di non esporsi eccessivamente, pur garantendosi la possibilità di acquisire il giocatore a titolo definitivo in futuro.

Parallelamente, i colloqui con l’entourage dell’attaccante danese stanno progredendo positivamente. Sembra che Rasmus Hojlund si stia convincendo sempre di più della destinazione rossonera, attratto dal progetto tecnico di Massimiliano Allegri e dalla prospettiva di giocare in un club prestigioso come il Milan, con la possibilità di essere un protagonista fin da subito. L’arrivo di Hojlund non solo rinforzerebbe il reparto offensivo con un giocatore dalle grandi prospettive e dal notevole potenziale, ma invierebbe anche un segnale forte e chiaro sulle ambizioni del Milan per la prossima stagione.

Il lavoro incessante di Igli Tare e la ferma volontà di Massimiliano Allegri rappresentano i pilastri su cui si basa questa complessa operazione di mercato. I tifosi rossoneri sono con il fiato sospeso, sperando che il “Diavolo” possa presto accogliere il suo nuovo bomber, un tassello fondamentale per affrontare una stagione che si preannuncia ricca di sfide e obiettivi ambiziosi. Il tempo stringe, ma la fiducia nella riuscita dell’affare resta alta.