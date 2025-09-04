Mercato Milan, operazioni da record in entrata e in uscita: ora tocca ad Allegri. Il dato non mente e mette pressione al livornese

Mercato Milan, i rossoneri hanno operato da record in entrata e in uscita: ora tocca a Massimiliano Allegri

Il calciomercato estivo si è appena concluso e il Milan ne è stato il grande protagonista indiscusso. Come riportato dal Corriere della Sera, i rossoneri hanno rivoluzionato la propria rosa con l’arrivo di ben dieci nuovi giocatori, per un investimento complessivo di 165 milioni di euro. Si tratta della spesa più alta in Serie A, un dato che testimonia la volontà della dirigenza di rilanciare il club dopo la deludente stagione passata. Questo imponente investimento è stato bilanciato da cessioni eccellenti per una cifra molto simile, 169 milioni, dimostrando una gestione oculata e strategica delle risorse.

Rivoluzione rossonera: il bilancio tra partenze e nuovi arrivi

La sessione di mercato del Milan non è stata priva di complessità, soprattutto nelle sue fasi finali. Ciononostante, i vertici di via Aldo Rossi sono convinti di aver significativamente potenziato la squadra a disposizione del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri. Nonostante le dolorose e importanti partenze di due pilastri come Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, il club ha saputo rispondere con colpi di assoluto spessore. L’arrivo di campioni affermati come Luka Modric, Adrien Rabiot e Christopher Nkunku ha acceso l’entusiasmo dei tifosi e garantisce un innalzamento notevole del livello tecnico della rosa. A questi innesti si aggiungono talenti emergenti e promettenti, pronti a esplodere, come Ardon Jashari, Samuele Ricci e Koni De Winter, acquistati con l’obiettivo di costruire il Milan del futuro.

Tuttavia, il Corriere della Sera sottolinea anche una possibile lacuna: la difesa. Sembra che l’arrivo di un giocatore d’esperienza, esplicitamente richiesto da Allegri, non si sia concretizzato. Nonostante questa mancanza, la dirigenza, sotto la guida del nuovo direttore sportivo, Igli Tare, ha fiducia nel lavoro svolto e nelle scelte operate per rafforzare la squadra in ogni reparto.

La sfida di Allegri: riportare il Milan nell’Olimpo del calcio

Chiuso il mercato, la palla passa a Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, considerato un maestro della panchina e un vero e proprio fuoriclasse nel gestire i gruppi, ha il compito cruciale di tirare fuori il meglio da questa rosa rinnovata e piena di potenziale. Le aspettative su di lui sono altissime: la dirigenza e i tifosi vogliono vedere un Milan vincente e combattivo, capace di competere per le prime posizioni.

La pressione è ora interamente sulle spalle di Allegri, ma il tecnico è abituato a queste dinamiche e proprio per la sua comprovata esperienza è stato scelto per guidare la squadra in questa fase di rinascita. Senza l’impegno delle coppe europee, i rossoneri avranno un solo obiettivo primario: il campionato. È fondamentale che il Milan faccia una grande stagione e si qualifichi nuovamente per la Champions League, un traguardo irrinunciabile per un club della sua storia e prestigio. Allegri ha tra le mani una rosa profonda e ricca di talento, ora sta a lui plasmarla in una squadra vincente e riportare il Milan dove merita. La stagione della ripartenza è ufficialmente iniziata.