Mercato Milan, gli occhi restano sulla difesa: spunta un ex Serie A ma c’è un ostacolo

Mercato Milan, oltre a De Winter i rossoneri provano a piazzare un altro colpo: spunta l’ipotesi di un ex Serie A

Le strategie di mercato del Milan continuano a tenere banco, con la dirigenza rossonera sempre alla ricerca di rinforzi mirati per elevare il livello della rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. Nelle ultime ore, è tornato d’attualità un nome già noto agli addetti ai lavori: quello di Jakub Kiwior, il difensore polacco attualmente in forza all’Arsenal. Fonti vicine al club rivelano che ci sarebbero stati dei contatti tra il Milan e i Gunners per sondare il terreno e comprendere la fattibilità di un’operazione che, però, si presenta da subito molto complessa.

La richiesta del club londinese, infatti, rappresenta il principale ostacolo. L’Arsenal non ha alcuna intenzione di privarsi del giocatore a titolo temporaneo e non è mai stato aperto alla formula del prestito. Né nelle scorse stagioni, né tantomeno adesso. L’unica opzione presa in considerazione è la cessione a titolo definitivo. Questa rigida posizione ha un impatto diretto sulla valutazione del calciatore, che l’Arsenal considera tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una cifra importante e che, finora, nessuno dei club interessati si è spinto a offrire.

Il Milan, dunque, si trova di fronte a un bivio: investire una somma considerevole per un giocatore che desidera maggiore spazio, oppure virare su profili più accessibili. La situazione è resa ancora più complessa dal fatto che Kiwior, classe 2000, è considerato una pedina importante per la rosa di Mikel Arteta, nonostante non sempre riesca a trovare un posto da titolare. Il suo contratto con l’Arsenal scade il 30 giugno 2028, blindando ulteriormente il giocatore e rafforzando la posizione negoziale dei Gunners.

Nonostante l’apertura del difensore a un trasferimento che gli garantisca più minuti in campo, la posizione dell’Arsenal è ferrea. La richiesta di un’offerta a titolo definitivo non è negoziabile, e lo dimostra il fatto che in passato il club ha già rifiutato una proposta da circa 27 milioni di euro proveniente dal Porto. Questo episodio sottolinea la ferma volontà del club inglese di non scendere a compromessi.

Il nome di Kiwior, in passato, ha già attirato l’attenzione di altri club europei. Nella scorsa stagione, Olympique Marsiglia e Inter si erano mostrati interessati, ma senza mai avvicinarsi alle cifre richieste. Più recentemente, anche il Crystal Palace lo ha monitorato, ma non sembra intenzionato a presentare un’offerta ufficiale. Questo scenario dimostra come l’interesse per il giocatore non manchi, ma il prezzo elevato e la formula della cessione definitiva abbiano sempre rappresentato un deterrente insormontabile.

Il Milan, guidato dal suo direttore sportivo Igli Tare, sta quindi valutando con attenzione pro e contro. L’esigenza di rinforzare il reparto difensivo è chiara, ma la spesa per Kiwior è consistente e potrebbe influire su altre operazioni di mercato. La situazione rimane in evoluzione, ma è evidente che se il Milan vuole davvero Kiwior, dovrà fare uno sforzo economico significativo per convincere l’Arsenal.