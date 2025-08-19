Mercato Milan, Tare pressa i due esuberi: devono lasciare Milanello nei prossimi giorni. Ultime

Mercato Milan, Igli Tare in pressing su Bennacer e Adli: i due calciatori devono lasciare Milanello nei prossimi giorni. I dettagli

Il calciomercato estivo si è rovente per il Milan. Con il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare al timone e Massimiliano Allegri fresco di ritorno sulla panchina rossonera, si respira aria di profonda ristrutturazione. Le prime indiscrezioni, riportate da Gazzetta.it, indicano due addii illustri a centrocampo: sia Ismaël Bennacer che Yacine Adli sarebbero in procinto di lasciare Milanello. Una notizia che, se confermata, segnerebbe un punto di svolta per le strategie future del club di Via Aldo Rossi.

Le voci di corridoio suggeriscono che entrambi i centrocampisti stiano valutando diverse opzioni per il loro futuro, ma starebbero incontrando difficoltà nel prendere una decisione definitiva. Questa incertezza potrebbe essere un fattore chiave per Tare, che avrà il compito non facile di gestire le cessioni strategiche e reinvestire in maniera oculata. La priorità del nuovo DS sarà quella di liberare risorse economiche e spazio salariale per poter operare in entrata, costruendo una squadra più funzionale alle idee tattiche di Allegri.

Per Bennacer, arrivato al Milan nel 2019, la sua partenza rappresenterebbe la fine di un ciclo caratterizzato da qualità e dinamismo, ma anche da qualche infortunio di troppo che ne ha frenato la piena continuità. L’algerino è stato un perno fondamentale nelle stagioni passate, grazie alla sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la sua eleganza nella distribuzione. La sua valutazione di mercato rimane elevata, rendendolo un asset prezioso per generare plusvalenze significative. Club di Premier League e Liga spagnola avrebbero già manifestato un forte interesse, mettendo sul piatto proposte allettanti per il giocatore e per il Milan.

Discorso diverso per Yacine Adli. Il giovane talento francese, giunto a Milano con grandi aspettative, non è mai riuscito a imporsi completamente nelle gerarchie, faticando a trovare la sua posizione ideale e a mostrare con continuità il suo immenso potenziale. Nonostante qualche lampo di genio e una tecnica sopraffina, la sua avventura rossonera sembra giunta al capolinea. Per Adli, una nuova squadra potrebbe rappresentare l’occasione per un rilancio e per esprimere pienamente le sue qualità creative. Diverse squadre, anche in Serie A, potrebbero essere interessate a un prestito con diritto di riscatto o a un acquisto a titolo definitivo a cifre contenute.

La doppia partenza libererà non solo posti in rosa, ma anche un considerevole monte ingaggi, permettendo a Tare e Allegri di concentrarsi su profili che si adattino maggiormente alla filosofia di gioco desiderata. Il Milan ha bisogno di un centrocampo robusto, in grado di fare filtro e di impostare l’azione con ritmo e verticalità. L’addio di due elementi con caratteristiche così specifiche apre scenari interessanti per il mercato in entrata. Si cercano giocatori con carattere, leadership e una spiccata mentalità vincente, caratteristiche che Allegri predilige e che ha sempre cercato nei suoi centrocampisti.

L’operato di Tare sarà cruciale in questa fase di transizione. La sua esperienza nella gestione di trattative complesse e la sua capacità di individuare talenti nascosti saranno messe alla prova. I tifosi milanisti attendono con ansia di scoprire chi saranno i nuovi volti che andranno a rinforzare la squadra, con l’obiettivo di tornare a competere ai massimi livelli in Italia e in Europa. Il futuro del Milan si sta scrivendo ora, e le cessioni di Bennacer e Adli sono solo l’inizio di una profonda rivoluzione che promette di entusiasmare i sostenitori rossoneri.