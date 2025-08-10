Mercato Milan, tutto fatto per De Winter! Via libera del Genoa, accordo trovato a questa cifra. Allegri sorride

Mercato Milan, accordo chiuso con il Genoa per Koni De Winter: nelle prossime ore ultimi dettagli burocratici e firma

Il calciomercato estivo si infiamma, e il Milan è protagonista indiscusso con un colpo che promette di rinforzare significativamente la difesa rossonera. È ormai chiusa la trattativa che porterà il talentuoso Koni De Winter a vestire la gloriosa maglia del Diavolo, regalando a mister Massimiliano Allegri un nuovo e fondamentale rinforzo. Questo acquisto si rivela cruciale, soprattutto dopo il già confermato addio di Malick Thiaw, che si appresta a sbarcare in Premier League per vestire la maglia del Newcastle.

La notizia, di quelle che fanno sognare i tifosi milanisti, è stata riportata con grande enfasi da Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato, la cui affidabilità è fuori discussione. Secondo le sue indiscrezioni, un accordo verbale è stato raggiunto tra il Milan e il Genoa per una cifra che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Un investimento importante, che testimonia la volontà del calciomercato Milan di puntare su giovani talenti e di costruire una squadra solida e competitiva per le prossime stagioni. La rapidità con cui si è giunti a un’intesa sottolinea la determinazione di entrambe le parti nel concludere l’affare.

Nelle prossime ore, l’attenzione sarà rivolta alla limatura degli ultimi dettagli burocratici, passaggi formali ma indispensabili prima di poter dare il via libera definitivo al difensore belga. Una volta completate queste procedure, Koni De Winter potrà sottoporsi alle visite mediche di rito, l’ultimo scoglio prima della firma del contratto che lo legherà ufficialmente al club di Via Aldo Rossi. L’attesa è palpabile tra i sostenitori rossoneri, ansiosi di vedere il nuovo acquisto in azione e di scoprire il suo apporto alla squadra.

L’arrivo di De Winter è una chiara dimostrazione della nuova strategia di mercato del Milan, guidata dal nuovo Direttore Sportivo, Tare. Sotto la sua supervisione, il club sta attuando una politica di ringiovanimento della rosa e di investimento su profili con ampi margini di crescita. De Winter, con la sua fisicità, la sua intelligenza tattica e la sua visione di gioco, si inserisce perfettamente in questa filosofia. La sua versatilità, che gli permette di giocare sia come difensore centrale puro sia, all’occorrenza, in altre posizioni difensive, lo rende un elemento prezioso per le diverse schemi tattici che Allegri potrebbe voler adottare.

La partenza di Malick Thiaw ha creato un vuoto importante nel reparto arretrato, ma l’immediata risposta del Milan con l’acquisto di Koni De Winter dimostra la lungimiranza della dirigenza e la volontà di non lasciare nulla al caso. Questo colpo di mercato non solo rimpiazza una pedina fondamentale, ma aggiunge anche qualità e prospettiva alla retroguardia milanista. Con Allegri al timone e Tare alle operazioni di mercato, il Milan si sta preparando a una stagione in cui l’obiettivo è tornare a competere ai massimi livelli, sia in Italia che in Europa. I tifosi possono guardare con ottimismo al futuro, consapevoli che la squadra si sta rafforzando con innesti di valore e con una visione chiara per il successo.