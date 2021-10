Pochettino: «Rinnovo Mbappé? Il Psg ha i mezzi per sedurlo»

Mauricio Pochettino torna sulla questione del rinnovo di Mbappé, ecco le parole del tecnico del Paris Saint Germain

Il rinnovo di Mbappé continua a essere argomento di estrema attualità in casa PSG e ne ha parlato anche Maurico Pochettino, allenatore dei parigini. Ecco le sue parole all’emittente radiofonica spagnola COPE.

RINNOVO – «Lui ci ha fatto sapere la sua posizione un paio di mesi fa, ma nel futuro può cambiare. Il club ha la speranza e la capacità di sedurlo, di offrirgli tutti gli strumenti perché sia felice e si goda il calcio. Poi sarà lui a decidere se accettare. […] Le possibilità che possa cambiare idea ci sono».

IMPEGNO – «Se giocherà al massimo lo vedremo col tempo, ma io non ho dubbi. Per l’esperienza che ho, mi sembra che lui abbia la maturità giusta per affrontare queste situazioni. Non si può prevedere nulla, ma potrà affrontare tutte le sfide che gli si presenteranno davanti».