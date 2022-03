Mazzarri a DAZN: «Cazzotto di Maignan a Lovato, sembrava pugilato». Le parole del tecnico del Cagliari

Walter Mazzarri ha parlato a DAZN dopo Cagliari-Milan.

RISSA FINALE – «Sono rientrato subito nello spogliatoio perché ero arrabbiato perché per me c’era un rigore su Lovato».

MAIGNAN-LOVATO – «Si vede che il portiere prende Lovato sulla testa, questo per me è rigore. Volevo vedere se fosse successo a parti invertite. Se un giocatore in area prende un colpo è rigore. Il portiere ha preso la testa di Lovato, Lovato invece ha preso il pallone. Le immagini mi sembrano chiare, vabbè andiamo avanti, va bene così… Può darsi che il VAR ha visto altre immagini. Per me è sempre rigore se il giocatore prende l’uomo e non la palla. È stato un cazzotto da pugilato, in 40 anni di calcio non ho mai visto una cosa del genere».

PARTITA – «Giocavamo contro la prima in classifica, abbiamo fatto una bella partita per me, li abbiamo pressati alti e li abbiamo messi in difficoltà. Non abbiamo creato tanto, ma abbiamo fatto tante belle cose. Il Milan è pieno di campioni che hanno una grande esplosività nelle gambe. Ai ragazzi ho detto che se giochiamo sempre così ci salviamo prima dell’ultima giornata. Purtroppo siamo una squadra giovane e non sempre riusciamo ad essere quelli di oggi. Oggi per me ci manca un punto, le partite vengono decise dagli episodi e un rigore ci manca».