Mazzarri è sicuro: «Ci gira male, quest’anno è così. Su Osimhen…». Le dichiarazioni dell’allenatore dopo il match

Walter Mazzarri ha parlato a Dazn dopo il pareggio del suo Napoli contro il Genoa di Alberto Gilardino. Un 1-1 riacciuffato nel finale con il timbro di Ngonge in risposta alla rete iniziale di Frendrup. Le dichiarazioni anche in vista della zona Champions dove il Milan è quasi sicura del posto.

MOMENTO – «I calciatori fanno quello che possono, ci gira male. Ci dispiace per il pubblico, meritano di più. Quest’anno è cosi, bisogna stare zitti e pedalare. Quei pochi errori che facciamo bisogna migliorarli, prendiamo gol al primo sbadiglio, noi non lo facciamo. Non è facile dare delle spiegazioni».

PARTITA – «Se si guarda la partita, nella prima parte non abbiamo creato grosse occasioni ma in 2/3 situazioni si poteva sbloccare la partita. Se il Genoa fosse andato in svantaggio non ci sarebbe stato niente da dire, si sarebbe visto un altro Napoli. Giocare contro squadre che si chiudono in difesa non è facile. Bisogna dare soddisfazione a questa gente, a partire dalla Champions. Dobbiamo cercare di lavorare su quella sbavatura che ha portato al gol. Stiamo tanto nell’area avversaria ma non riusciamo ad andare in vantaggio e questo contrae la squadra«

FIDUCIA – «I giocatori dimostrano tutte le domeniche di tenerci, se fosse stato diversamente avrebbero fatto un altra partita. Il Barcellona è una squadra fortissima non verrà qui a fare le barricate, non dovremo fare l’assalto come fatto oggi e come succede spesso. Quando noi ci sbilanciamo, partono in contropiede e veniamo beffati. Mercoledì dobbiamo fare il nostro gioco e speriamo di dare una gioia ai nostri tifosi».

OSIMHEN – «A detta sua e dei medici è ai minimi termini, aveva delle contratture. Penso che dopo la Coppa d’Africa non era il caso di rischiarlo per poi doverlo riperderò per alcuni mesi. Il giocatore ha recuperato energie, domani si allenerà e speriamo di averlo pronto per il Barcellona. Non sarà certa la sua presenza, da quando sono arrivato non l’ho mai avuto».