Compagnoni sul Milan: «Bella squadra ma gli manca una cosa fondamentale»

Maurizio Compagnoni, noto giornalista, ha commentato il momento del Milan dopo la vittoria sulla Roma: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Maurizio Compagnoni ha dichiarato:

PAROLE – «Il Milan è una buona squadra con delle belle individualità soprattutto in attacco, ai rossoneri però mancano due leader: uno in difesa, e potrebbe essere Buongiorno, e uno in mezzo a centrocampo vista l’assenza momentanea di Bennacer. Nella squadra di Pioli ci vorrebbe più carattere e personalità in certi momenti delle partite».