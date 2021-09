Marani: «Scudetto? Ci sono quattro squadre in corsa»

Marani: «Lotta Scudetto per questa stagione? Ad oggi ci sono quattro squadre in corsa». Milan regolarmente presente

Intervenuto nel pre partita della gara Juventus e Sampdoria, Marani ha parlato della squadra di Allegri, della lotta scudetto e del possibile acquisto negli anni passati di Donnarumma. Le sue parole.

SCUDETTO – «Ci sono 4 squadre più forti delle altre: le due milanesi, il Napoli e continuo a credere nell’Atalanta. La Dea ha un dinamismo che non ha nessun altro. C’è poi un secondo gruppo con le due romane, la Juventus e la Fiorentina».

DONNARUMMA – «La Juve di sette anni fa avrebbe avuto Donnarumma in porta oggi. Tutti i giocatori che emergevano in Serie A venivano presi dai bianconeri. Szczesny è un eccellente portiere, io non credo sia quello il problema per Allegri».

