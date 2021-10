Marianella: «Pioli ha grandi meriti nella crescita del Milan»

Per Massimo Marianella la crescita del Milan è in gran parte da imputare a Stefano Pioli, capace di far crescere tutta la rosa

Massimo Marianella, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha individuato in Stefano Pioli il grande artefice dell’esponenziale crescita del Milan negli ultimi due anni:

«Bisogna dare tanti meriti al Milan e soprattutto a Pioli per come ha fatto crescere la squadra rossonera. Pioli ha dato personalità a giocatori come Theo Hernandez e Tonali e di questo ne stanno beneficiando anche le rispettive nazionali».