Marianella sulla corsa scudetto: «Milan e Napoli dureranno fino alla fine»

Massimo Marianella è sicuro che Milan e Napoli lotteranno per lo scudetto fino all’ultima giornata di campionato

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, il giornalista Massimo Marianella ha fatto il punto sulla corsa scudetto che dopo dieci giornate sembra aver eletto al ruolo di favorite Milan e Napoli, coi partenopei impegnati stasera contro il Bologna:

«Milan e Napoli hanno fatto una grande partenza e per me non sono una sorpresa. Staranno lì in alto fino alla fine, ne sono convinto»