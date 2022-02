Drago: «Kessie perfetto per il Tottenham»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Massimo Drago, ex allenatore di Kessie al Cesena, ha parlato del futuro del centrocampista ivoriano: le sue parole

Intervistato da calciomercato.com, Massimo Drago, ex allenatore di Kessié al Cesena, ha parlato del futuro dell’ivoriano:

«Io sono un nostalgico, mi piacciono le bandiere, ma oggi non ce n’è più la possibilità, ci sono troppi interessi e dei procuratori che per ogni cambio di squadra guadagnano quasi più del calciatore. Viene naturale anche se magari tante situazioni non sono coerenti. Io lo vedrei bene nel calcio inglese, al Tottenham. La Juve a centrocampo ha un po’ di difficoltà ma penso che Oltremanica possa dare un po’ di più rispetto a quanto già dà qui in Italia».