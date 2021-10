Massara a Sky: «Contentissimi del ritorno di Ibra, sul rinnovo di Pioli...»

Ricky Massara, DS del Milan, ha parlato nel pre-partita di Bologna-Milan: le parole del dirigente rossonero

SUL MOMENTO DEL MILAN: «C’è molta soddisfazione per questo momento, merito soprattutto del mister che non fa pesare le assenze, Vogliamo rimanere lì».

SUL RITORNO DI IBRA: «Siamo super felici di riabbracciare Ibra dal primo minuto, ci è mancato tanto, ci darà una grandissima mano».

SUL RINNOVO DI PIOLI: «Facciamo i complimenti a Pioli per e 100 panchine col Milan, c’è grande sintonia e condivisione, siamo sicuri che proseguiremo insieme, non c’è problema per il rinnovo».

SU EVENTUALI TABELLE A MILANELLO: «Pensiamo una partita per volta, in questo momento nessuna tabella, ci distrarrebbe. Stasera una gara complicatissima».