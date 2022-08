Masina: «Contro il Milan vogliamo fare la nostra partita da protagonisti». Le parole del neo difensore dell’Udinese

Adam Masina si è espresso sui canali ufficiali dell’Udinese della sfida contro il Milan. Ecco le parole del neo difensore friulano:

«Il mister ha detto che vuole vincerle tutte, e contro il Milan vogliamo fare la nostra partita da protagonisti dall’inizio alla fine, poi vedremo come sarà andata. Non partiamo prevenuti, anzi, abbiamo grande entusiasmo per la prima di campionato, per me sarebbe la centesima partita. Sono carico»