Marotta: «Situazione devastante, calcio vicino al default»

Parole dure usate dalla AD dell’Inter Giuseppe Marotta riguardante la situazione del calcio italiano in piena pandemia

A margine di un intervento durante il Festival del Giornalismo di VareseNews, Giuseppe Marotta ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla situazione del calcio italiano durante questa pandemia. Ecco le sue parole: «La situazione per il calcio italiano è devastante. ​Facemmo le prime riunioni in Lega con advisor come Deloitte per stimare le cifre dei danni e vedere quale sarebbe stato lo scenario a breve e medio termine, la situazione era ed è devastante. Siamo davanti al rischio default».

«Dal punto di vista sportivo – continua l’AD dell’Inter – siamo in grande difficoltà. Per questo penso che deve essere centralizzata tutta la Serie A così da non creare situazioni diverse tra le squadre».