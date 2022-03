Marotta: «Per lo scudetto mancano tanti punti. In lotta ci sono 5 squadre»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il dirigente dell’Inter Marotta ha parlato ai microfoni di Mediaset prima della gara col Milan delle semifinali di Coppa Italia

SCUDETTO – «I punti a disposizione sono ancora molti. Non dobbiamo aver paura di essere ambiziosi, vogliamo esserci nella lotta per lo Scudetto, ce la giocheremo fino alla fine. Le prime cinque sono candidate autorevoli alla vittoria, per la Juve è un fatto ordinario lottare per lo Scudetto, è straordinario che non lotti. Non possiamo però sottovalutare anche il valore delle altre. L’Inter deve lottare fino in fondo per gli obiettivi importanti. anche con il Liverpool dovremo provare a ribaltare. Le ambizioni devono essere notevoli e non è una vergogna anzi. L’allenatore sta facendo bene e quando qualcuno ci supererà dovremo toglierci il cappello. Noi ambiamo a traguardi ambiziosi, Inzaghi fa parte di questo percorso»