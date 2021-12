Marocchino boccia le italiane: «Champions League ingiocabile per loro»

Domenico Marocchino, ex calciatore di Serie A, intervenuto a TMW Radio ha analizzato il rendimento delle squadre italiane in Champions League: le sue parole.

CHAMPIONS LEAGUE – «È abbastanza ingiocabile per le italiane la Champions. Quando si parla di italiane viene da ridere, perché al massimo ci sono due italiani in squadra. Il divario tra le squadre italiane e le altre è ancora di un 30%, per la qualità dei giocatori. Alcune hanno fatto un bel passo avanti come l’Atalanta. Noi ancora non abbiamo il potenziale delle squadre straniere».