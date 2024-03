Ielpo esalta l’attaccante del Milan: «Sta dimostrando di avere una caratteristica inspiegabile. Ha questa qualità»

Mario Ielpo, ex portiere, ha elogiato le qualità sottoporta di Luka Jovic, centravanti del Milan ed ex Fiorentina: le dichiarazioni

Intervistato da Radio Firenze Viola, Mario Ielpo, ex portiere, ha parlato così dell’attaccante del Milan, Luka Jovic:

PAROLE – «A Milano è arrivato dovendo convincere del suo valore e non segnava, poi per i misteri del calcio incredibilmente ha iniziato a fare gol. Non sempre ci sono motivi facili da comprendere, a volte è solo una casualità. Ci sono quei giocatori che sembra che fanno tanto perché si muovono tanto ma uno come Jovic è diverso e non è detto che sia peggio e il fatto che comunque abbia segnato con costanza lo dimostra. Mi è parso un giocatore pronto a sfruttare le palle sporche. Se lo paragoniamo a Belotti per esempio mi sembrano due giocatori che danno due sensazioni diverse. Poi alla fine però il risultato è lo stesso».