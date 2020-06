Mario Corso, le condoglianze del Milan per la leggenda nerazzurra

Grave lutto per il calcio meneghino e mondiale: è scomparso oggi all’età di 78 anni la leggenda dell’Inter degli anni ’60 Mario Corso. Formidabile esecutore delle “punizioni a foglia morta”, Corso è stato l’attaccante della famigerata Inter di Helenio Herrera.

Anche il Milan ha oggi espresso il proprio profondo cordoglio attraverso i social network: «Il Milan esprime il suo cordoglio alla famiglia di Mario Corso, grande e leale avversario, scomparso oggi all’età di 78 anni».

#ACMilan esprime il suo cordoglio alla famiglia di Mario Corso, grande e leale avversario, scomparso oggi all'età di 78 anni.

AC Milan wishes to express our condolences to the family of Mario Corso, an admirable opponent, who has passed away age 78. pic.twitter.com/ftuSuICZMA

