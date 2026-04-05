Marinozzi avanza la domanda: «Pensiamo davvero che Allegri possa lasciare il Milan e la Champions League per fare l’allenatore della nazionale?»

Marinozzi e Pastore riflettono sulla possibilità di vedere l’attuale tecnico del Milan alla guida dell’Italia dopo la delusione mondiale

Durante lo show teatrale del format di Cronache di Spogliatoio, L’ascia o raddoppia, Andrea Marinozzi e Giuseppe Pastore hanno affrontato il tema caldissimo del successore di Gattuso. Con la panchina dell’Italia nuovamente al centro delle discussioni dopo il fallimento contro la Bosnia, il nome di Massimiliano Allegri è emerso come una delle opzioni più suggestive, sebbene la sua attuale posizione al Milan renda l’operazione estremamente complessa.

Marinozzi, tra emergenza e visione a lungo termine

Secondo Giuseppe Pastore, la candidatura di Allegri dipende molto dalla filosofia che la Federazione intenderà adottare per il prossimo quadriennio. Sebbene la sua capacità di gestire i momenti critici sia indiscutibile, restano dubbi sulla sua compatibilità con un progetto che richieda un radicale cambio di mentalità sul campo.

Le opinioni dei due esperti sono state chiare: «Se fosse un CT emergenziale si, se fosse arrivato un anno fa dopo Norvegia-Italia avrei preferito, per un ciclo anche tecnico votato sul coraggio, sulla personalità e sulla proposta di gioco un po’ meno. Dipende da quello che vogliamo e che ci aspettiamo nei prossimi 4 anni.»

Marinozzi ha poi spostato l’attenzione sulla fattibilità dell’accordo, ricordando le difficoltà incontrate dalla FIGC nelle ultime selezioni: «La nazionale si sposa molto bene con Allegri però la domanda è, chi accetta adesso la nazionale? Noi veniamo dalla scelta di Gattuso dopo alcuni no, Ranieri era la prima scelta e ha detto no. Quindi noi siamo sempre molto fiduciosi e pensiamo che Allegri possa lasciare il Milan e la Champions League per fare l’allenatore della nazionale e non per un torneo nell’immediato. Sarà interessante capire quali allenatori accetteranno questo incarico».

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