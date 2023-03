Maresca: «Perché protestare mentre si guardano le immagini? Basta aspettare». Le parole dell’arbitro sul VAR

Fabio Maresca ha parlato a margine della cerimonia del premio Bearzot. Ecco le parole dell’arbitro sul VAR in Serie A e non solo:

«Ha cambiato la figura dell’arbitro. Siamo nati per difendere fino all’ultima la nostra decisione. Oggi sappiamo che c’è un margine in pochi secondi in cui quella decisione potrebbe essere cambiata ma non credo che questo abbia depotenziato la figura carismatica dell’arbitro che resta sempre centrale. Certo il VAR è un grande aiuto tecnologico. Chiedo ai calciatori: perché protestare mentre si guardano le immagini? Basta aspettare».