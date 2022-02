Nosotti: «L’unico avversario del Milan per lo scudetto è se stesso»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, ha parlato delle possibilità scudetto del Milan: i rossoneri devono pensare solo a se stessi

Ospite negli studi di Sky, il giornalista Marco Nosotti ha analizzato le chance scudetto del Milan. Le sue parole:

«Il Milan se la può giocare per lo scudetto, è cresciuta per giocarsela con Napoli e Inter. Ora deve stare attenta a se stesso, deve portare una certezza, rompere il gioco, non farsi segnare. L’altra partita è l’Udinese, che ha bisogno di fare cose buone. I 4 davanti, con Theo Hernandez, si conosco molto bene. Assieme alla Fiorentina e all’Atalanta i rossoneri sono quelli che sporcano di più la trama avversaria».