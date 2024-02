Monza Milan, Bucciantini sicuro: «Rossoneri squadra straordinaria con un grosso limite. Turnover di Pioli? Non lo capisco ma lo giustifico»

Monza-Milan, Marco Bucciantini, noto giornalista, ha commentato la sconfitta del club rossonero: le sue dichiarazioni

Ospite a Sky, Marco Bucciantini ha commentato in questi termini Monza-Milan:

PAROLE – «C’è sempre un filo d’eccesso nelle vicende nel Milan di recente. Succedono troppe cose in campo. Il Milan ha questo governo di difetto della partita. Poi ne fa anche tante, perché in 10 l’aveva anche rimontata e poi probabilmente ha preso gol perché con la testa stava pensando addirittura di poterla vincere. C’è stato un eccesso di turnover. Pioli poi l’ha spiegato, dicendo che Leao doveva giocare e invece ha avuto un risentimento al polpaccio in giornata. Prendersi i rischi del turnover. E’ chiaro che la cosa che colpisce è: quella di Monza era una partita importante per agguantare il secondo posto, il ritorno in Francia, a Rennes, invece è una partita più facile da gestire considerato l’importante vantaggio guadagnato. Quindi la domanda è: perché non fare questo ampio turnover nella partita del giovedì? Però sai, se vuoi dare importanza al turnover, se vuoi alzare il livello della squadra lo devi provare quando la partita è importante, non quando non lo è. Sicuramente il Milan è una squadra straordinaria, perché è in grado di rimbalzare un attimo prima del precipizio ma ha un po’ di vertigine, perché dopo tante partite fatte bene misteriosamente ne sbaglia una. E’ una squadra che fa bene fra due quote, perché questo dimostra il limite superiore che non riesce a battere».