Marchisio sui maxi recuperi: «Preferisco il tempo effettivo come avviene nel basket». Le parole dell’ex calciatore

Claudio Marchisio ha parlato ai microfono di Rai Radio 1 dei maxi recuperi in Qatar. Ecco le parole dell’ex calciatiore:

«Innanzitutto c’è stata poca comunicazione prima del Mondiale, nessuno sapeva di certe indicazioni date agli arbitri e questo ha creato dei problemi. Quanto all’esperimento in corso in Qatar, spero porti a raccolgiere dati importanti per indicare una soluzione definitiva. Io sono per giocare magari tempi più brevi, di 30 minuti, ma con il tempo effettivo, come avviene nel basket»