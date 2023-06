Marchetti: «Stupito dall’addio di Maldini e Massara». Le parole del giornalista sulla rivoluzione in casa Milan e le scelte di Cardinale

Luca Marchetti ha parlato ai microfoni di TMW dell’addio del duo Maldini-Massara al Milan. Ecco le parole del giornalista:

«È evidente che Cardinale sentisse il bisogno di cambiare, questo mi ha stupito molto. Il lavoro di Maldini e Massara è stato eccellente, specialmente lo scorso anno. C’è un grosso merito del duo Maldini-Massara nella vittoria dello Scudetto, il lavoro dei dirigenti è anche legato al supporto del gruppo, la creazione di una mentalità non solo acquistare i giocatori. In questo Maldini ha tantissimi meriti. I motivi della separazione ce li diranno nei prossimi giorni, ci deve essere stata però una presa di posizione molto netta evidentemente. Non so se non andava bene la conduzione della società o se è una questione legata ai risultati, non è stata una stagione straordinaria ma non si può parlare di annata negativa»