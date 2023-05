Marani: «Seconde squadre? Ecco cosa ne penso»

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha parlato anche delle seconde squadre. Ecco cosa ha detto a TMW

Il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha parlato anche delle seconde squadre per il club di Serie A. Ecco cosa ha detto a TMW:

«Le Seconde Squadre sono un argomento importante, leggo dichiarazioni di club di A interessati, ma dobbiamo ancora capire i passaggi, come avviene l’inserimento di queste seconde squadre in un campionato che ha le sue regole e il suo format: domani ci sarà il Consiglio Federale, ne capiremo di più. Anche perché non so quanti club siano davvero interessati, comunque le società di A fanno riferimento al Presidente Casini, ma noi conosciamo i criteri di ripescaggio e dell’eventuale inserimento di quei club: un quadro generale di regolamento c’è, una strada tracciata, anche grazie al mio predecessore, c’è»