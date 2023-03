Mancini: «I tre punti contro Malta valgono come quelli contro l’Inghilterra». Le parole del ct azzurro a poche ore dal match

Roberto Mancini ha parlato ai canali ufficiali della Figc nel giorno del match contro Malta. Ecco le parole del ct Azzurro:

«I tre punti sono importanti bisogna avere la massima concentrazione per non prendere nessun rischio. Contro l’Inghilterra ci sono state molte cose buone e qualche errore. Se noi riusciamo a fare quello che abbiamo fatto nei primi 15 minuti de in tutto il secondo tempo credo che avremo delle grandi soddisfazioni. Sarò soddisfatto se andremo via da Malta con i tre punti, perché i tre punti contro Malta valgono come quelli contro l’Inghilterra».