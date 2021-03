Manchester Utd-Milan: è sfida anche dal dichetto, i numeri

Manchester Utd-Milan: non è solo sfida tra seconde dei rispettivi campionati ma anche tra rigoristi, da una parte Bruno Fernandes e…

Giovedì andrà in scena la super sfida valida per gli ottavi di andata di Europa League: Manchester Utd-Milan: una gara entusiasmante su tutti i punti di vista. Entrambe le formazioni militano al secondo posto in classifica ma non solo…

Sarà sfida anche tra penalty man: da una parte Bruno Fernandes dall’altra Franck Kessie. Sono quattordici i rigori assegnati ai Red Devils in questa stagione, al contrario i rossoneri ne hanno ricevuti ben venti.