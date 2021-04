Manchester City, Pep Guardiola: «Mbappé e Neymar? Ti ammazzano»

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato al termine del match di Champions League contro il PSG

VITTORIA – «Quando giochi la semifinale, non giochi libero ma pensando a troppe cose. A calcio, invece, bisogna giocare liberi altrimenti non si è se stessi. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi, abbiamo fatto un buon possesso palla ed espresso il nostro gioco. La domanda è: tra sei giorni saremo quelli del primo o del secondo tempo? Da qui dipende la conquista della finale».

MANCA UN ATTACCANTE – «A volte sento la mancanza di un attaccante vero. Ma per come giochiamo noi, ci serve controllo. Contro certe squadre veloci che giocano in contropiede, noi dobbiamo essere bravi a bloccare la partita e rallentare i ritmi. Giocare a campo aperto contro Mbappé e Neymar, non c’è niente da fare. Lo abbiamo visto anche contro il Bayern Monaco. Ti ammazzano».

RITORNO IN ITALIA – «A breve tornerò, quando riapriranno tutto. Mi manca tantissimo la pasta».