Thiaw a Sportitalia: «Grande feeling nello spogliatoio. Adesso la nostra priorità è solo una»

Malick Thiaw, difensore del Milan, ha parlato nel post-partita della gara vinta contro il Rennes in Europa League: le dichiarazioni

Intervenuto a Sportitalia dopo Milan-Rennes in Europa League, gara vinta per 3-0 dai rossoneri grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e alla rete di Leao, Malick Thiaw, ritornato in campo dopo il lungo infortunio, ha commentato:

PAROLE – «Sono molto contento. Dobbiamo fare bene per tante partite e pensare gara dopo gara. Adesso la prossima partita, domenica, è molto importante per noi. C’è un ottimo feeling in questo momento nello spogliatoio».