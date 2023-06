Maldini non è atteso oggi a Casa Milan: le ultime sui movimenti del direttore tecnico rossonero destinato all’addio

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Paolo Maldini non è atteso nella giornata odierna a Casa Milan.

A differenza del direttore tecnico rossonero, Frederic Massara si è presentato in sede per portare avanti l’ordinaria amministrazione in attesa dell’ufficialità del divorzio da parte della società rossonera.