Malagò e la situazione stadi in Italia: «Non siamo mai arrivati a un punto così basso. La soluzione potrebbe essere questa». Le parole del presidente del Coni

Giovanni Malagò ha parlato della situazione stadi in Italia, che riguarda da vicino il Milan con San Siro, durante durante la tavola rotonda “Sostenibilità e lealtà sportiva” organizzata dall’Associazione Davide Astori al Salone d’onore del Coni. Ecco le parole del presidente del Coni:

PAROLE – «Commissario per gli stadi? Come posso non riconoscere che un commissario è migliore di questo pantano in cui ci sono decine di situazioni che vanno avanti da 30 anni? Io sono favorevolissimo ma voglio leggere molto bene cosa può fare, a chi risponde, chi è, voglio capire se è un tecnico o un politico, perché in caso del secondo ascolta quello che dice il partito. Non siamo mai arrivati a un punto così basso, ma il problema è che, pur essendo arrivati al punto più basso su queste tematiche, non siamo mai stati così in alto nei risultati sportivi. Quando vado in giro il mondo internazionale dello sport mi chiede come abbiamo fatto, perché a modo nostro abbiamo creato un’eccellenza sportiva».