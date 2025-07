Maignan Milan, super attestato di stima di Max Allegri: è successo per la partita contro il Liverpool. Le ultimissime sui rossoneri

Una notizia rassicurante e significativa arriva da Hong Kong per i tifosi rossoneri: Mike Maignan è tornato regolarmente tra i pali per la seconda amichevole estiva del Milan contro il Liverpool. Dopo aver saltato il primo test contro l’Arsenal, per precauzione o per un leggero affaticamento, la presenza del portiere francese è un segnale positivo in vista della nuova stagione.

Non solo Maignan è titolare, ma scende in campo con la fascia da capitano al braccio. Questo gesto non è casuale e sottolinea l’importanza e il ruolo di leader che il numero uno rossonero ha ormai assunto all’interno dello spogliatoio e agli occhi del tecnico Max Allegri. La sua leadership silenziosa ma efficace, unita a prestazioni spesso decisive, lo ha reso uno dei pilastri della squadra.

Il rientro di Maignan è fondamentale per il Milan, che punta a una stagione di vertice. La sua presenza tra i pali garantisce sicurezza e carisma alla difesa, elementi imprescindibili per un club con grandi ambizioni. Già nei primi minuti di gioco, l’estremo difensore ha mostrato la consueta reattività e attenzione, guidando i compagni con la sua voce e la sua personalità.

Questa amichevole contro un avversario di calibro come il Liverpool è un test importante per Maignan per ritrovare il ritmo partita e la migliore condizione fisica. La sua designazione a capitano, seppur in assenza di altri senatori o in una rotazione della fascia, è un chiaro segnale di quanto la società e l’allenatore lo considerino un punto fermo del progetto. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: il loro “Magic Mike” è tornato, più forte e influente che mai.