ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Maignan, senti Kalulu: «Ho capito che è il miglior portiere della Serie A». Così il difensore sul suo connazionale

Ad Eurosport Pierre Kalulu ha parlato così di Mike Maignan.

Le sue parole: «Per me la risposta è sì dopo l’andata. È stato in grado di salvarci quando necessario. Il suo piede mi impressiona ogni giorno, ha anche fatto un assist di recente. Mike si è comportato come un leader dal momento in cui è arrivato, anche quando non parlava la lingua. Non esita a dire quello che ha da dire, a dirigerci. È un giocatore con una forte etica del lavoro su base giornaliera. Il solo vederlo ti fa venire voglia di seguirlo. Possiamo dire che è un leader naturale, sul campo e a parole. Inoltre, ha questa esperienza di vittorie. Sa cosa fare per raggiungere il successo. Se in più inizia a fare passaggi decisivi…».