Ancora da definire il futuro di Lukaku. Il Chelsea spera nella cessione a titolo definitivo, negli ultimi giorni di mercato però…

Rebus Lukaku. La fine del calciomercato si avvicina ma l’ex Inter, accostato anche al Milan, non ha ancora trovato una sistemazione per il suo futuro. In uscita dal Chelsea, il club londinese spera di venderlo a titolo definitivo.

Però occhio al possibile scenario: come riportato da Sky Sport qualora dovesse aprire al prestito con diritto ci sarebbe in corsa la Roma, disposta a pagare anche l’intero ingaggio. In tal caso va fatto presente che rientrerebbero in corsa anche altri top club come Barcellona e Psg se non dovesse riuscire a prendere Kolo Muani.