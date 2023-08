Lukaku Milan: il belga si offre, la risposta del club

Ancora da definire il futuro di Lukaku. Il belga si sarebbe offerto a diverse squadre tra cui il Milan. La risposta del club rossonero

Rebus Lukaku. La fine del calciomercato si avvicina ma l’ex Inter non ha ancora trovato una sistemazione per il suo futuro. In uscita dal Chelsea si è offerto a varie squadre tra cui il Milan.

Come riporta il Corriere della Sera, l’avvocato Ledure che lo rappresenta lo ha avvicinato al Milan che non ha alcuna intenzione di mettere nello spogliatoio un personaggio così ingombrante.