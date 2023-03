Lukaku su Ibrahimovic: «Non c’è rancore nei suo confronti, ma…». Le parole dell’attaccante nerazzurro dopo la sfida tra Svezia e Belgio

Romelu Lukaku ha parlato di Zlatan Ibrahimovic ai microfoni di TV6 dopo la vittoria del Belgio per 3-0 sulla Svezia. Ecco le sue parole sull’attaccante rossonero:

«È un guerriero, un giocatore che è stato al top per tanti anni e che va rispettato. Tanto di cappello per ciò che fa a quell’età… Non c’è assolutamente rancore nei suoi confronti, solo rispetto».