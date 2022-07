Lukaku fa il capo ultras: «Chi non salta rossonero è!». Il belga aizza la folla interista

«Questa è la sfida più importante della mia carriera. Sono contento di essere tornato, faremo di tutto per vincere lo scudetto», ha dichiarato Romelu Lukaku in Piazza Gae Aulenti a Milano in occasione della presentazione delle nuove maglie dell’Inter.

Lo stesso attaccante belga ha poi aizzato la folla interista col classico coro: «Chi non salta rossonero è».