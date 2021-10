Lucca Milan, parla il Ds del Palermo: «Lo vedrei bene in rossonero»

Sul futuro di Lucca è intervenuto Renzo Castagnini, Ds del Palermo ed ex squadra del giovane centravanti del Pisa che piace al Milan

Renzo Castagnini, Ds del Palermo, ha parlato di Lorenzo Lucca alle pagine del quotidiano Tuttosport. Le sue parole sull’obiettivo di mercato del Milan.

«Qualsiasi top club va bene, ma lo vedrei particolarmente bene nel progetto giovane del Milan. Se poteva andare nella Juventus Under 23? Di club interessati c’erano tanti, non solo la Juve. Ma il Pisa è stata l’unica squadra a volere fortemente Lorenzo. Vanno fatti i complimenti a Corrado e al Ds Chiellini: ora sembra facile, ma loro hanno investito più di 2 milioni per un giocatore di Serie C».